Волонтер про просування ЗСУ на Донбасі: всі підрозділи йдуть вперед
14:37, 20 червня 2017Війна
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Волонтер говорить про просування української армії на Донбасі.
Військові просуваються на Донбасі / фото УНІАН
Незважаючи на постійні обстріли й провокації з боку противника, українська армія на Донбасі просувається вперед. Така ситуація спостерігається майже по всьому фронту, пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.
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"З якими підрозділами не поговориш - всі йдуть вперед. Хтось на 1000 метрів, хтось на 2400 метрів, ще хтось більше, а хтось на 300 метрів - але йдуть вперед!" - йдеться у його повідомленні.
Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що просування українських військ у районі села Жолобок Луганської області не порушує умови Мінських домовленостей.
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