Волонтер про просування ЗСУ на Донбасі: всі підрозділи йдуть вперед

Незважаючи на постійні обстріли й провокації з боку противника, українська армія на Донбасі просувається вперед. Така ситуація спостерігається майже по всьому фронту, пише на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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"З якими підрозділами не поговориш - всі йдуть вперед. Хтось на 1000 метрів, хтось на 2400 метрів, ще хтось більше, а хтось на 300 метрів - але йдуть вперед!" - йдеться у його повідомленні.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що просування українських військ у районі села Жолобок Луганської області не порушує умови Мінських домовленостей.