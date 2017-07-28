За минулу добу семеро бойовиків знищені та восьмеро поранені - Лисенко

За оперативними даними, минулої доби втрати противника склали 7 бойовиків «безповоротними» та 8 пораненими, з них 6 загинули та троє отримали поранення в результаті вибуху не встановленого походження.

Читайте такожБіля Новотошківського відбувся бій з ДРГ бойовиків, двоє українських бійців пораненоПро це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Він також детальніше розповів про наші втрати і поранених. Лисенко повідомив, що за минулу добу одного українського військового вбито біля Водяного, а 5 поранено.

«Один український військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Водяного, 5 військовослужбовців дістали поранення. Серед яких двоє поранення отримали на Бахмутській трасі під час бойового зіткнення», - сказав Лисенко.

«Також санітарні втрати українські війська понесли в районі Зайцевого, Авдіївки та Кримського. При цьому поблизу останнього український військовий зазнав поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої» - повідомив полковник.

«Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна» - додав він.