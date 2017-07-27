В районі Водяного загинув український військовий – штаб

16:14, 27 липня 2017
Війна
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Внаслідок обстрілу бойовиків українських позицій в районі Водяного загинув військовий ЗСУ.

REUTERS

Внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ «Маріуполь») загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики активізували розвідувальну діяльність«Ситуація у районі проведення АТО залишається без змін. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї. Сьогодні, 27 липня, близько 08.00 внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ «Маріуполь») загинув військовослужбовець ЗС України. Український захисник отримав поранення несумісне з життям», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 17 разів порушили режим перемир’я в зоні проведення АТО, один український військовий дістав поранення.

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