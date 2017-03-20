З початку проведення АТО загинули понад 2,6 тисяч українських військових - Міноборони

14:11, 20 березня 2017
Війна
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Також понад 9,4 тисяч українських воїнів отримали поранення.

З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 військових / Фото УНІАН

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі понад 2,6 тис. українських військових загинули, понад 9,4 тис. отримали поранення.

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

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"З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 військових. З них 2220 - військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі - із лав Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дістали поранень 9453 військовослужбовці, з них 7674 - із ЗСУ", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО поранені й травмовані 5 українських військових.

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Теги: #АТО#загиблі#поранені