З початку проведення АТО загинули понад 2,6 тисяч українських військових - Міноборони

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі понад 2,6 тис. українських військових загинули, понад 9,4 тис. отримали поранення.

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

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"З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 військових. З них 2220 - військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі - із лав Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дістали поранень 9453 військовослужбовці, з них 7674 - із ЗСУ", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО поранені й травмовані 5 українських військових.