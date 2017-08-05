Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора військових частин

16:19, 05 серпня 2017
Війна
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В описі базового зразка бойового прапора військової частини (з'єднання) ЗСУ зокрема, сказано, що бойовий прапор - квадратне полотнище малинового кольору розміром 130 х 130 см із запасом для прикріплення до древка.

Опис зразка Бойового Прапора міститися в тексті документа, оприлюдненого на сайті президента

Президент України Петро Порошенко затвердив новий зразок бойового прапора військових частин (з'єднань) ЗСУ.

Відповідний указ № 209/2017 від 5 серпня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«На зміну статті 1 Указу президента України від 20 червня 2006 року № 550 "Про опис і малюнок базового зразка бойового прапора військової частини (з'єднання) Збройних Сил України" затвердити нові опис і малюнок базового зразка бойового прапора військової частини (з'єднання) ЗСУ (додаються)», - йдеться у тексті указу.

Також зазначається, що документ набирає чинності з дня його опублікування.

В описі базового зразка бойового прапора військової частини (з'єднання) ЗСУ зокрема, сказано, що бойовий прапор - квадратне полотнище малинового кольору розміром 130 х 130 см із запасом для прикріплення до древка.

На його лицьовій стороні в центрі зображено емблему Збройних Сил України, вміщену на тлі золотих променів, які по три розходяться від центра між сторонами емблеми (хреста). На променях міститься зображення вінків із листя і кетягів калини, в центрі яких зображено емблему виду ЗСУ, до якого належить військова частина (з'єднання).

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Полотнище по периметру має лиштву, обшиту золотим кантом. Верхня частина лиштви містить напис "За Україну", а нижня – напис "За її волю". Права і ліва частини лиштви прикрашені орнаментом у вигляді зображення листя і кетягів калини. У кутах бойового прапора в обшитих по периметру золотим кантом квадратах вміщено зображення прямих рівносторонніх хрестів із розбіжними сторонами.

На його зворотній стороні у центрі міститься напис назви військової частини (з'єднання), якій він вручається.

Полотнище зворотної сторони бойового прапора прикрашено по периметру лиштвою з орнаментом у вигляді зображення листя і кетягів калини. У кутах розміщено емблему роду військ, до якого належить військова частина (з'єднання).

Усі зображення та написи на полотнищі прапора виконані золотим шитвом.

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Теги: #президент Порошенко#зразок бойового прапора військових частин ЗСУ#емблема Збройних Сил України