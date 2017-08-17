В окупованому Донецьку сталася пожежа на заводі з ядерним могильником - соцмережі (відео)

У Донецьку в районі Донецького заводу гумово-хімічних виробів сталася пожежа. Імовірно, причиною спалаху стало займання трави. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж, передає "Новини Донбасу".

Також вони висловили припущення, що на заводі можуть горіти склади із залишками окфола та гексогену.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Територія підприємства була оточена «МНС ДНР». При цьому на даний момент так звана місцева влада про причини пожежі і що там горіло не повідомляє.

Відзначається, що ДЗГХВ був режимним підприємством з утилізації боєприпасів. Також на його території знаходиться ядерний могильник. На підприємстві після 2014 неодноразово відбувалися вибухи.

Читайте такожВ окупованому Донецьку стався вибух, обвалилася будівля університету торгівлі (фото, відео)

Окфол і гексоген є одними з найбільш потужних вибухових речовин.

Раніше в центрі окупованого Луганська підірвали пам'ятник бойовикам.