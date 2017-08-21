Центральну роль в управлінні бойовиками на Донбасі відіграє радник Путіна Сурков - Fox News

Радник президента РФ Владислав Сурков зіграв центральну роль у заохоченні, організації та управлінні проросійськими сепаратистами, що борються проти уряду України. Про це з посиланням на колишніх лідерів повстанців, а також українських і західних чиновників, пише Fox News.

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Співрозмовники Fox кажуть, що головний помічник президента Росії Володимира Путіна Сурков був пов'язаний з повстанцями, які захопили території на сході України, з початку 2014 року, незабаром після того, як російські війська окупували Крим. Він знаходиться під американськими та європейськими санкціями за свою роль у анексії Криму.

"Путін – батько" сепаратистського руху, сказав Валентин Наливайченко, який очолював СБУ протягом перших 15 місяців після Революції. "Сурков – няня", – додав він.

Сурков не відповів на запитання журналістів, відправлені через прес-службу Кремля.

Росія заявляє, що у неї є вплив на сепаратистів, але заперечує контроль над ними і подає конфлікт в Україні як громадянську війну. Вона неодноразово стверджувала, що підтримує мирні угоди, підписані в Мінську, спрямовані на реінтеграцію сепаратистського регіону в Україну, але додання йому більшої місцевої автономії.

Видання зазначає, що 2013 році Сурков курирував спірні території Грузії, які Росія вивела з-під контролю її уряду після війни у 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, зустріч спецпредставника США по Україні Курта Волкера з представником Росії Владиславом Сурковим, відбудеться сьогодні, 21 серпня, в Мінську, і буде закрита для преси.

Нагадаємо, що після зустрічі з Сурковим в Мінську Волкер приїде в Київ. 23 серпня Волкер прибуде в Україну, де приєднається до міністра оборони Джеймса Меттіса на зустрічах з високопосадовцями України для обговорення наступних кроків на дипломатичних переговорах із відновлення суверенітету і територіальної цілісності України..