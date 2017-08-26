На Донеччині дві жінки підірвались на вибухівці - ОБСЄ

На Донеччині у контрольованому бойовиками «ДНР» місті Харцизьк підірвались дві літні жінки. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Зазначається, що дві жінки - 60 років з Донецька і 56 років «були поранені в результаті спрацьовування вибухового пристрою поблизу блокпоста ЗСУ на північ від підконтрольного уряду с. Березове (31 км на північний захід від Донецька).

«За словами медперсоналу, жінки їхали в підконтрольні уряду райони на автобусі, і зайшли в лісопосадку поблизу блокпоста, де 56-річна жінка зачепила вибуховий пристрій, від вибуху якого вона отримала осколкові поранення ніг, тулуба, рук і голови», - зазначається у звіті.

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Повідомляється, що друга жінка в той час перебувала на відстані близько 20 м від місця вибуху і отримала осколкові поранення лівої гомілки. Медпрацівники повідомили, що військовослужбовці надали жінкам першу медичну допомогу на місці події, а потім карета швидкої допомоги доставила їх до лікарні. Стан обох жінок задовільний.

Як повідомляв УНІАН раніше, на Донбасі в районі проведення АТО перша доба «шкільного перемир’я» не пройшла повністю спокійно - незаконні збройні формування 18 разів відкривали вогонь. Двоє українських військових отримали поранення.

Зазначається, що якщо вдень кількість збройних провокацій з боку противника була мінімальною, то ближче до вечора бойовики дещо активізували обстріли наших позицій.