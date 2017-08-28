В "ЛДНР" активних людей часто забирають "на підвал" - МТОТ

На тимчасово окупованих територіях Донбасу ведеться полювання на проукраїнсько налаштованих громадян продовжується. Активних людей часто забирають "на підвал". Про це радник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Олеся Цибулько, пкередає «5 канал».

"Вони хочуть повернення України і для них дуже боляче чути коли говорять, що потрібно відмовитись від цих територій. Вони прислухаються до кожного меседжу українських ЗМІ про людей, які там залишились", – сказала вона.

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Цибулько пояснила, що українцям в «Л/ДНР» небезпечно контактувати із будь-якими «органами влади» бойовиків та афішувати свою проукраїнську позицію.

"Люди на окупованих територіях не афішують проукраїнські погляди, уникають будь-яких контактів з органами влади, тому що це небезпечно. Навіть співвітчизники мимоволі можуть надати інформацію про них окупантам. Люди можуть показати свої політичні погляди тільки на блокпосту України," – розповіла Цибулько.

Як повідомляв УНІАН раніше, найближчим часом ситуація на Донбасі залишиться такою, як зараз. Про це заявив російський журналіст Аркадій Бабченко. Він вважає, що особливої політичної волі щось змінювати не проглядається ні в України, ні у Росії, ні в Заходу.

"Все зайшло у глухий кут. Я припускаю, що РФ не полишить спроб повернути Україну до свого імперського лона. Росія вичікує, й при будь-якому погіршенні ситуації тут, в Україні, будуть зроблені нові кроки", - зазначив Бабченко.