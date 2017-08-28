РФ не полишить спроб повернути Україну до свого імперського лона - російський журналіст

Найближчим часом ситуація на Донбасі залишиться такою, як зараз. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив російський журналіст Аркадій Бабченко.

Він вважає, що особливої політичної волі щось змінювати не проглядається ні в України, ні у Росії, ні в Заходу.

"Все зайшло у глухий кут. Я припускаю, що РФ не полишить спроб повернути Україну до свого імперського лона. Росія вичікує, й при будь-якому погіршенні ситуації тут, в Україні, будуть зроблені нові кроки", - зазначив Бабченко.

Журналіст переконаний, що будуть використовуватися всі методи розхитування ситуації в Україні в разі політичної кризи у країні: це і спроби привести своїх людей в Раду, і теракти, й пропаганда, і тиск на фронті.

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За його словами, на сьогодні Україна вистояла, лікує ракову пухлину й не пускає її далі.

"Кремль хотів половину України, з Харковом, Одесою і т. д. А якби півкраїни виявилося під управлінням Росії, то про державний суверенітет України говорити не довелося. Для Кремля це було б виконаним завданням. І від таких планів не відмовилися. Повномасштабної війни чекати вже не доводиться. Але пропагандистська робота буде продовжуватися", - підсумував Бабченко.

Раніше Бабченко, коментуючи ситуацію на Донбасі, заявляв, що раз у півроку буде умовна Авдіївка.