КПВВ "Станиця Луганська" обстріляли терористи - штаб

Сили АТО продовжують докладати зусиль для недопущення загострення ситуації на Донбасі У Луганській області російсько-окупаційні війська о 21:15 у неділю, 3 вересня, обстріляли зі стрілецької зброї контрольно-перепускний пункт в’їзду/виїзду "Станиця Луганська". Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

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Водночас у штабі зазначили, що сили антитерористичної операції на Донбасі продовжують докладати зусиль для недопущення загострення ситуації.

"Незважаючи на готовність підрозділів сил АТО дати відповідну вогневу відсіч, вживаються заходи для недопущення загострення безпекової ситуації, збереження життя цивільного населення та забезпечення функціонування всіх органів влади та соціального захисту", - йдеться у повідомленні.