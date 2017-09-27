У Луганську наклала на себе руки помічниця пропагандиста Філліпса (фото)

25 вересня в Луганську, в гуртожитку № 4 фейкового педуніверситету, розташованого на вулиці Матросова, 2-Б, з вікна на 5 поверсі випала дівчина. Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

Пізніше було встановлено, що з вікна своєї кімнати випала 17-річна студентка 1-го курсу Щербак Віра Петрівна. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.

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Представники бандформування "МВС ЛНР", які прибули на місце трагедії, встановили, що це – самогубство. Офіційно було заявлено, що однокурсники і знайомі покійної неодноразово чули від неї про намір накласти на себе руки. Водночас, родичі і близькі подруги дані твердження спростовують.

Слід зазначити, що покійна Щербак, незважаючи на юний вік, є фігурантом сайту "Миротворець" з 2016 року, де відзначилася як помічниця пособника бойовиків й пропагандиста Грема Філліпса та свідома учасниця створення антиукраїнських відеосюжетів.

Як повідомляв УНІАН, британець Грем Філліпс й пропагандист Кремля на Донбасі знайшов в окупованому Луганську наречену і навіть встиг їй освідчитися.