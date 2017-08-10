Кремлівський пропагандист із Британії Філліпс знайшов наречену в окупованому Луганську та розповів про весілля (фото)

Британець Грем Філліпс та пропагандист Кремля на Донбасі знайшов в окупованому Луганську наречену та навіть встиг зробити їй пропозицію. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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Філліпс також заявив, що у наступному році відгуляє у Луганську із дівчиною по імені Юля весілля.

Як повідомляв УНІАН раніше, скандального прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса видворили з будівлі британського парламенту.

На відеозаписі видно, як охорона виводить Філліпса з одного із залів британського парламенту. При цьому лунають вигуки "ганьба", "забирайся геть" та "брехун". "Ніхто не зможе зіпсувати українсько-британські відносини. Навіть російський пропагандист Філліпс, якого поліція вивела з парламенту Британії", - написала посол України у Великобританії Наталія Галібаренко.