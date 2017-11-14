Вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках: двоє військових поранені

Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Підконтрольні Росії озброєні бойовики продовжують застосовувати зброю проти українських захисників.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі.

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Так, за темної пори доби, на Луганському напрямку ворог різко збільшив кількість обстрілів. Зокрема, застосовуючи міномети калібру 120-мм, гранатомети та стрілецьку зброю окупанти 4 рази обстріляли захисників Новотошківського. З такого ж озброєння російські найманці відкривали вогонь по наших укріпленнях в районі Травневого. Застосовуючи піхотне озброєння, бойовики також порушували перемир’я неподалік Троїцького, Кримського, Зайцевого і Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів були обстріляні наші позиції у передмісті Авдіївки. Під вогонь противника з 82-мм міномету і стрілецької зброї потрапили оборонці Мар’їнки, а поблизу Маріуполя російсько-терористичні війська випустили 5 мін калібру 120-мм по захисникам Павлополя. У цьому ж районі під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти неподалік Широкіного.

Загалом, за минулу добу, бойовики 33 рази порушили перемир’я. Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали адекватний вогонь у відповідь. У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення.