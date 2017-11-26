Штаб АТО: волонтер оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу життя військовослужбовців

Мав місце прецедент, коли один із волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку та життя військовослужбовців. Про це повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Штаб АТО просить людей, які співпрацюють зі Збройними Силами України, не розповсюджувати жодної інформації та відомостей, фото та відео матеріалів, які стосуються ходу тактичних та оперативних дій (переміщення, зміна позицій, розкриття підрозділів, просування і т.п.)", - йдеться у дописі.

"Кілька діб тому мав місце прецедент, коли один із волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку та життя військовослужбовців", - повідомив штаб АТО.

"Штаб АТО нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність для військовослужбовців за виток таємної інформації", - зазначає прес-центр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Штаб АТО прокоментував ймовірне захоплення у полон українського військового поблизу Кримського.