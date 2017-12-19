Гройсман заявив про евакуацію жителів Новолуганського, постраждалого від обстрілу бойовиків

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про евакуацію жителів селища Новолуганське Донецької області, постраждалого від обстрілу бойовиків. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Терористи обстріляли з «Градів» житлові квартали Новолуганського. Зараз ми змушені евакуйовувати наших громадян. Що може бути більш підлим і ницим, ніж обстріл мирних жителів?», - зазначив Гройсман.

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За його словами, уряд докладе всіх зусиль, щоб допомогти тим, хто зараз потребує допомоги.

«Всі необхідні матеріали та кошти для відновлення будинків будуть надані», - запевнив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня близько 17.00 бойовики з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли селище Новолуганське, внаслідок чого поранення отримали 8 цивільних осіб.

Внаслідок обстрілу пошкоджено десятки житлових будинків, а також будівлі дитячого садка, школи та фельдшерського пункту.