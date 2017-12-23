Російсько-окупаційні війська порушують "різдвяне перемир’я" - штаб АТО

Російсько-терористичні війська цинічно порушують «різдвяне перемир’я»: сьогодні вони уже тричі провокували сили антитерористичної операції на вогонь у відповідь.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Луганському напрямку противник з міномету калібру 82-мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України довкола Луганського, що на Світлодарські дузі. У цьому ж районі українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир’я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї - неподалік Лебединського.

Читайте такожДотримання "різдвяного перемир'я" на Донбасі може покласти край насильству та людським стражданням - ОБСЄ

«Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню», - переконані у штабі АТО.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.

За даними прес-центру штабу АТО, з початку доби окупанти дотримувалися режиму тиші. Однак близько 11.30 вони обстріляли позиції Збройних сил України у районі Луганського на Світлодарській дузі.