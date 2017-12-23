Бойовики порушили "різдвяне перемир'я" на Світлодарській дузі – штаб АТО (відео)

Контрольовані Росією бойовики порушили «різдвяне перемир'я», що розпочалося з опівночі 23 грудня, на Світлодарській дузі.

Про це речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Хочу наголосити на тому, що з початку цієї доби, відколи почало діяти новорічно-різдвяне перемир'я, і орієнтовно до 11.30 дня режим тиші дотримувався. Після чого російсько-терористичні війська здійснили обстріл у бік позицій Збройних сил України у районі Луганського на Світлодарській дузі. Збройні провокації з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти було здійснено із непідконтрольного українському уряду населеного пункту Калинівка. Зважаючи на те, що цей обстріл не ніс загрози життю українських воїнів, вогонь у відповідь сили АТО не відкривали", - сказав Лабай.

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За його словами, обстрілами російсько-терористичні війська намагаються зірвати новорічно-різдвяне перемир'я.

«Такі дії бойовиків і їхніх кремлівських кураторів свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей», - сказав Лабай.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що учасники ТКГ виступили за введення дисциплінарних заходів, якщо сторони порушуватимуть "різдвяне перемир'я".