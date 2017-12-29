На Донбасі сьогодні окупанти двічі прицільно обстріляли опорні пункти ЗСУ – штаб АТО

Сьогодні на Донбасі окупанти двічі прицільно обстріляли опорні пункти Збройних сил України. Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00, обидва обстріли було здійснено на Донецькому напрямку.

У районі Верхньоторецького та шахти «Бутівка» бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики активізували повітряну розвідку, поранено військового

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти порушують домовленості.

27 грудня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що російсько-терористичні війська використовують "різдвяне перемир'я" для диверсійної діяльності і підготовки до подальших бойових дій.