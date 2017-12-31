Астролог зробив прогноз щодо ситуацію на Донбасі у 2018 році

Відомий астролог Влад Росс спрогнозував, чи буде нова ескалація конфлікту на Донбасі у новому році.

Свій прогноз астролог зробив під час чату для "Главреда".

"У Рік Собаки — мирний рік — країни завжди домовлялися. Так і в нашому випадку можна буде домовитися, тому ескалації конфлікту я не прогнозую. Ніякого напруження та ескалації 2018 року не буде", — говорить Росс.

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Відповідаючи на питання про надання Америкою летального зброї Україні, астролог сказав: Наскільки мені відомо, зброю, що надається Сполученими Штатами, буде оборонного характеру, тобто дозволить Україні краще захищатися. Воно, навпаки, буде стримувати бойовиків і Росію, бо фінансових ресурсів у них все менше і менше. Росії доводиться витрачати мільярди на Крим і Донбас. А з посиленням економічної кризи, ситуація для Росії стане ще складніше".

Як повідомляв УНІАН, відомий астролог Влад Росс розповів, чи є політичне майбутнє у народного депутата Юлії Тимошенко.