Відразу два американських розвідники провели польоти над окупованими РФ територіями України

P-8 Poseidon побував недалеко від анексованого Криму, а безпілотний стратегічний розвідник RQ-4A Global Hawk пройшов над всією лінією розмежування в зоні АТО, передає Думская.net. Піднявшись вранці з американської авіабази Сігонелла на острові Сицилія, Global Hawk пролетів над усією східною Європою і на румунському кордоні увійшов у повітряний простір України.

Читайте такожУ зоні АТО українські військові збили великий російський безпілотникПройшовши від Луганська до Маріуполя на висоті близько 17 км, повернув праворуч у бік Миколаєва, після чого проінспектував військові бази та аеродроми в окупованому Криму в районі Севастополя. Далі дійшов до Новоросійська, повернув назад і пізно ввечері здійснив посадку на рідній авіабазі. Місія тривала понад 16 годин.

Базовий патрульний Poseidon також стартував з Сигонелли, але обмежився підльотом до Севастополя. Політ проходив на висоті 8 тис. м, після чого повернувся на Сицилію.