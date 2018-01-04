Війна, з точки зору можливості красти, це навіть крутіше, ніж "Євро-2012" – волонтер

Волонтер Віталій Дейнега заявив, що війна – це спосіб для багатьох людей заробити. Через це, багато людей боятися завершення війни в Україні, «як страшного сну».

Таку думку він висловив на чаті в "Главреді". Він додав, що на війні можна дуже багато вкрасти.

"На екзотичних проектах завжди дуже легко і зручно красти гроші. Ми це бачили на "Євро-2012". А війна, з точки зору можливості красти, це навіть крутіше, ніж "Євро". Тільки триває вона більше місяця. Дуже хочеться вірити, що кількість зацікавлених у війні людей в різних шарах суспільства ще не дуже велика. Але точно оцінити її складно. Особливо - серед політиків", - розповів волонтер.

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На його думку, після завершення війни велика кількість людей опиниться на вулиці і не зможе себе реалізувати.

"Дуже хотілося б вірити, що влада зацікавлена ​​в перемозі (не плутати з "закінчити війну"). Але я сам боюся величезної кількості людей, які опиняться на вулиці і не зможуть себе реалізувати, коли війна закінчиться. Спочатку війна тебе дуже лякає, потім ти з нею змиряєшся, а потім ти без неї вже не можеш. Це шлях, який вже пройшли багато військових, політики і навіть деякі волонтери, які починали з бажання повернути мир, а тепер бояться завершення війни, як страшного сну", - заявив Дейнега.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 5 разів порушували різдвяне перемир'я. Проте Українські військові жодного разу не піддалися на провокації і вогонь у відповідь не відкривали, зазначають у штабі АТО.