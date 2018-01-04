Доба в зоні АТО: бойовики продовжують порушувати різдвяне перемир'я, втрат немає

Друга половина минулої доби, 3 січня, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню - вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Натомість, у першій половині дня російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на Донецькому напрямку. «Зокрема, з мінометів калібру 82-мм бойовики вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Мар’їнки і шахти Бутівка. Гранатомети різних видів та легке піхотне озброєння загарбники застосували біля Авдіївки та Водяного, а зі стрілецької зброї провокували оборонців Широкиного», - йдеться у повідомленні.

Українські військові жодного разу не піддалися на провокації і вогонь у відповідь не відкривали, зазначають у штабі.

У результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Також впродовж минулої доби бойовики активізували повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї.