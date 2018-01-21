У сірій зоні поранено двох цивільних осіб

Поблизу лінії розмежування, у так званій сірій зоні, постраждало двоє цивільних громадян.

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Як зазначили у Державній прикордонній службі, про це прикордонники дізналися від осіб, які перетинали лінію розмежування.

"Від осіб, які прямують через лінію розмежування українським прикордонникам стало відомо про те, що в районі населеного пункту Оленівка двоє цивільних осіб – пасажирів мікроавтобуса постраждали чи то у наслідок обстрілу, чи то ураження осколками від підриву невідомого вибухового пристрою. Наразі обставини надзвичайної ситуації з’ясовуються, інформація уточнюється. Прикордонники сповістили представників міжнародних організацій", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми.