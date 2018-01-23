Кількість вибухів на Донбассі за останню добу зросла вдвічі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 січня до 19:30 22 січня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з передніми 24-ма годинами. Однак, місія зафіксувала більше вибухів (близько 280 супроти 195)", - йдеться у звіті.

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Зокрема, на Донеччині СММ зафіксувала ведення вогню в Світлодарську, в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорську, Широкиному, Ясинуватій, селі Набережному, Єнакієвому та Новотроїцькому.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 230 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (близько 29 вибухів)", - сказано у звіті.

На Луганщині місія задокументувала ведення вогню в Калиновому, Калинове-Борщуватому, Комишувасі, Попасній та міста Алмазна.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України.