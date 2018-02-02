Бойовики екстрено стягують сили до узятої під контроль ЗСУ Новоолександрівки – ІС

16:05, 02 лютого 2018
Війна
1548 0
ВСУ днями взяли під контроль Новоалександровку / Скріншот відео Військового телебачення

Читайте такожОБСЄ зафіксувала зниження застосування забороненого Мінськими угодами озброєння на 80% - Хуг

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», після взяття під контроль ЗСУ села бойовики почали стверджувати, що населений пункт і раніше знаходився під контролем українських військових.

«При тому, що бойовики стверджують, що «Новоолександрівка і так перебувала під контролем ВСУ», однак екстрено стягують у цей район додаткові сили (явно розуміючи, чим загрожує для них вихід ЗСУ до південно-західних околиць Первомайська). Через Брянку і Алмазну в бік Калиново прослідувало до посиленої мотострілецької роти – 8 одиниць БМП-1\2, 1 одиниця БРМ-1К, 2 БТР-80, і 3 МТ-ЛБ, дві з яких із встановленими ЗКУ-23-2, 2 Уралу і Камаз (останній - з 120-мм минометом)», – йдеться в повідомленні ІС.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Міноборони повідомило про взяття під контроль села Новоолександрівка в Луганській області.

У групі «Інформаційний спротив» пояснили, чому покращення позицій українських військ в районі Новоолександрівка вважається повністю виправданим і доречним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#взяття Новоолександрівки