Бойовики екстрено стягують сили до узятої під контроль ЗСУ Новоолександрівки – ІС

Бойовики почали посилювати свої позиції поблизу взятого під контроль українських військових села на Луганщині.

Бойовики стягують додаткові сили до Новоолександрівки, яку днями взяли під контроль українські військові.

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Як повідомляє група «Інформаційний спротив», після взяття під контроль ЗСУ села бойовики почали стверджувати, що населений пункт і раніше знаходився під контролем українських військових.

«При тому, що бойовики стверджують, що «Новоолександрівка і так перебувала під контролем ВСУ», однак екстрено стягують у цей район додаткові сили (явно розуміючи, чим загрожує для них вихід ЗСУ до південно-західних околиць Первомайська). Через Брянку і Алмазну в бік Калиново прослідувало до посиленої мотострілецької роти – 8 одиниць БМП-1\2, 1 одиниця БРМ-1К, 2 БТР-80, і 3 МТ-ЛБ, дві з яких із встановленими ЗКУ-23-2, 2 Уралу і Камаз (останній - з 120-мм минометом)», – йдеться в повідомленні ІС.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Міноборони повідомило про взяття під контроль села Новоолександрівка в Луганській області.

У групі «Інформаційний спротив» пояснили, чому покращення позицій українських військ в районі Новоолександрівка вважається повністю виправданим і доречним.