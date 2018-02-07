"Оплоти", ракети, дрони: Полторак назвав пріоритетні напрямки військових закупівель на 2018 рік

16:19, 07 лютого 2018
Війна
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Міноборони хоче купляти танки

Міністр оборони України Степан Полторак назвав пріоритетні напрямки закупівлі військової техніки у 2018 році, серед яких - протитанкові комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, технічної розвідки, безпілотники, антиснайперські комплекси, ракети «Вільха» і танки «Оплот».

Читайте такожСерійне виробництво ракет "Вільха" почнеться після випробувань у березні - ТурчиновЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

«Щодо планування та використання ресурсів на цей рік, то нами чітко визначені пріоритети, в тому числі і в державному оборонному замовленні. Там є пріоритет, пов’язаний із закупкою протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби, також технічної розвідки, безпілотних літальних апаратів, антиснайперських комплексів і завершення розробки та виробництво ракети «Вільха», закупка танків «Оплот», - заявив він.

Полторак зауважив, що по основних пріоритетах збільшується закупка техніки від трьох до десяти разів.

За його словам, це дасть можливість значно підвищити ефективність використання ЗСУ в зоні АТО і адекватно відповідати на загрози і ризики, які сьогодні в нас існують.

Раніше повідомлялось, що 29 січня президент України Петро Порошенко підписав указ №16/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки". Відповідно до указу, показники державного оборонного замовлення засекречено.

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Теги: #ЗСУ#Полторак