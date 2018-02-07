"Оплоти", ракети, дрони: Полторак назвав пріоритетні напрямки військових закупівель на 2018 рік

Полторак зауважив, що за основними пріоритетами закупка техніки збільшується від трьох до десяти разів.

Міністр оборони України Степан Полторак назвав пріоритетні напрямки закупівлі військової техніки у 2018 році, серед яких - протитанкові комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, технічної розвідки, безпілотники, антиснайперські комплекси, ракети «Вільха» і танки «Оплот».

Читайте такожСерійне виробництво ракет "Вільха" почнеться після випробувань у березні - ТурчиновЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

«Щодо планування та використання ресурсів на цей рік, то нами чітко визначені пріоритети, в тому числі і в державному оборонному замовленні. Там є пріоритет, пов’язаний із закупкою протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби, також технічної розвідки, безпілотних літальних апаратів, антиснайперських комплексів і завершення розробки та виробництво ракети «Вільха», закупка танків «Оплот», - заявив він.

Полторак зауважив, що по основних пріоритетах збільшується закупка техніки від трьох до десяти разів.

За його словам, це дасть можливість значно підвищити ефективність використання ЗСУ в зоні АТО і адекватно відповідати на загрози і ризики, які сьогодні в нас існують.

Раніше повідомлялось, що 29 січня президент України Петро Порошенко підписав указ №16/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки". Відповідно до указу, показники державного оборонного замовлення засекречено.