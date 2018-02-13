США готові допомогти зупинити війну на Донбасі - Волкер про третю річницю "Мінська-2"

За словами спецпредставника Держдепу, США готові допомогти зупинити бойові дії на Донбасі, але Росія має вибрати мир.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що на Донбасі досі триває війна від часу підписання Мінських угод три роки тому.

Про це американський дипломат написав у Twitter.

«Вчора була річниця підписання Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод – три роки тому, досі триває гаряча війна. США готові допомогти припинити бойові дії, але Росія має вибрати мир», - заявив він.

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Довідка УНІАН. У Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори з врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України, відведення всього важкого озброєння з української території. Також передбачений обмін і звільнення всіх заручників, проведення місцевих виборів на Донбасі.