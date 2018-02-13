Тука закликав почати коригування "найбільш провокативних пунктів" Мінських угод

Тука вважає, що лише ідея про запровадження миротворчої операції, про яку не йдеться в Мінських угодах, створює нові обставини для урегулювання ситуації на Донбасі.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає доцільним розпочати коригування положень Мінських угод з огляду на намір запровадити миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тука сказав у Києві на засіданні круглого столу на тему: «Миротворча місія ООН – можливості та ризики для безпечного миру».

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Він вважає, що з огляду на дискусії щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі можна скористатися моментом для коригування Мінських угод.

"Справа в тому, це ні для кого не є таємницею, що в нашому вітчизняному політикуму нема консолідованої позиції щодо ставлення до тих Мінських домовленостей, на яких фактично і будується ідея введення миротворчої місії. Але сама ідея введення миротворців - це новина з точки зору Мінських домовленостей. Цього пункту в Мінських домовленостях не існує", - сказав Тука.

"Тобто, вже початий, - і з моєї точки зору це абсолютно розумно, - початий ревізійний процес досягнутих Мінських домовленостей. То чи не варто зараз скористуватись цим моментом і почати коригування тих найбільш провокативних пунктів, які містяться в цих домовленостях, які, чесно і відверто, можуть будь-якої миті підірвати зсередини парламент", - сказав Тука.