За добу в зоні АТО троє українських бійців зазнали поранень

На Луганському напрямку окупанти застосували 120-мм міномети поблизу Троїцького.

З початку доби представники незаконних збройних формувань в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України, внаслідок чого троє українських військових зазнали поранень.

Читайте такожСьогодні окупанти на Донбасі 4 рази порушили перемир'я - штабПро це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

На Луганському напрямку окупанти застосували 120-мм міномети поблизу Троїцького та випустили у цьому районі чотири міни, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції сил АТО біля Травневого.

На Донецькому напрямку бойовики неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Кам’янки обстріляли позиції сил АТО з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Красногорівки також стріляли із озброєння БМП.