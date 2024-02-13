Розмінування складу БК ворога триває, на місце прослідували "швидкі".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про "бавовну" біля Маріуполя у місці розташування сил окупантів.

Про це Андрющенко написав у Telegram. За його інформацією, потужний вибух пролунав близько 11:20.

"Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі", - зазначив згодом Андрющенко.

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Станом на 12:15 він інформує, що "Мангуш досі чує звуки детонації".

"Процес розмінування складу БК триває", - уточнив Андрющенко.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Андрющенко повідомив, що у захопленому росіянами Маріуполі спостерігається концентрація живої сили противника. Окупанти також доправили танки у Маріупольський район. Крім того, радник мера повідомив, що окупнати відкривають за ТОТ військові полігони, зокрема, днями почав працювати полігон в районі Лівобережного району Маріуполя.

"Це полігони для ствольної артилерії. Це означає, що у них знову з'явились снаряди", - підкреслив Андрющенко.

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