Безпілотник з пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7 мав підірвати автомобіль з посадовцем.

СБУ розповіла деталі про цинічний замах на очільника Херсонської військової адміністрації Олександра Прокудіна та про те, як затриманий наводив російські дрони на локації Сил оборони.

Йдеться, що зрадник, який працював на воєнну розвідку РФ, відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. В СБУ запевняють, що завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА. Було поетапно задокументовано кожен його крок агента та затримано під час виконання ворожого завдання.

Зокрема, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

Відео дня

"Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор. Крім того, він намагався одержувати "потрібні" відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. При чому, що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці", - розповіли в українській спецслужбі.

Вона також оприлюднила відео з відповідними доказами – спілкування, імовірно, телефоном ворожого агента з невідомим. Зокрема, зрадник розповідає, що підвозив двох військових до певної "точки", де стоїть їхня техніка, та каже, куди ці "пасажири" направлятимуться.

На іншому запису чутно, як інформатор каже, мовляв, на кожній АЗС є багато "джипів з військовими".

За даними СБУ, отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого.

Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії й почав працювати на воєнну розвідку РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в Росії.

За даними Херсонської обласної прокуратури, затриманий працював в одному із таксопарків Херсона. Фільмував та фотографував об’єкти, пересуваючись містом.

Зібрану інформацію передавав "знайомому" на непідконтрольну територію України.

Наразі перевіряється причетність зрадника до наведення щонайменше семи ворожих ударів по обласному центру.

Замах на Олександра Прокудіна: що відомо

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що Служба безпеки України запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Малюк розповів, що 10 квітня був затриманий житель Херсона, який організовував замах разом з ворожими спецслужбами. Як розповів очільник СБУ, з глибини 12 кілометрів був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював зрадник, він же коригував вогонь по автівці Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Ворожий дрон, за рахунок українських РЕБів, був посаджений своєчасно.

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