Лідер Франції Еммануель Макрон різко зреагував на вбивство двох французьких волонтерів в Бериславі (Херсонська область), яке сталося 1 лютого.
Політик підтвердив, що громадяни Франції загинули внаслідок російського удару та назвав це "боягузливим актом".
"Боягузливий і обурливий акт. Мої думки з їхніми родичами та пораненими товаришами", - написав Макрон в X.
Також він висловив солідарність волонтерам, які віддано допомагають людям, попри небезпеку.
Що відомо про удар по Бериславу
1 лютого армія Росії атакувало місто Берислав дронами близько 16:00, тоді стало відомо про загибель та поранення волонтерів міжнародної організації. Про це в ефірі телемарафону повідомляв перший заступник облради Юрій Соболевський.
За даними керівник пресофісу ОВА Олександра Толоконнікова, група з 6 осіб (п'ять французів та один українець) поїхали до міста, щоб допомогти постраждалим мешканцям Берислава.
За підсумком, двоє французів-волонтерів поплатилися за це життям. Загибель громадян Франції підтвердив очільник МЗС Стефан Сежурне.