За словами лідера Франції, двоє волонтерів загинули через удар Росії по Херсонщині.

Лідер Франції Еммануель Макрон різко зреагував на вбивство двох французьких волонтерів в Бериславі (Херсонська область), яке сталося 1 лютого.

Політик підтвердив, що громадяни Франції загинули внаслідок російського удару та назвав це "боягузливим актом".

"Боягузливий і обурливий акт. Мої думки з їхніми родичами та пораненими товаришами", - написав Макрон в X.

Також він висловив солідарність волонтерам, які віддано допомагають людям, попри небезпеку.

Що відомо про удар по Бериславу

1 лютого армія Росії атакувало місто Берислав дронами близько 16:00, тоді стало відомо про загибель та поранення волонтерів міжнародної організації. Про це в ефірі телемарафону повідомляв перший заступник облради Юрій Соболевський.

За даними керівник пресофісу ОВА Олександра Толоконнікова, група з 6 осіб (п'ять французів та один українець) поїхали до міста, щоб допомогти постраждалим мешканцям Берислава.

За підсумком, двоє французів-волонтерів поплатилися за це життям. Загибель громадян Франції підтвердив очільник МЗС Стефан Сежурне.

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