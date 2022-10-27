Противник може вдатися до проведення серій терактів з підривом житлових масивів, заявили у Генштабі.

Російське командування готує низку терактів під час відступу з окупованих територій. У Генштабі назвали кілька найімовірніших сценаріїв.

Про це на брифінгу 27 жовтня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Громов процитував фразу командувача російськими військами в Україні Суровікіна, який раніше заявляв про імовірність "непростых решений" в контексті складного становища РФ на полі бою.

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"Найбільш імовірно, що під час відступу противник окрім масової евакуації може вдатися до проведення серій терактів з підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованих територій на "випалену землю" - із завданням збитків критичної інфраструктури на повернених Україні територіях", - зазначив Громов.

Враховуючи останні провокації Росії з "брудною бомбою", Генштабом не виключається також підрив Запорізької АЕС "з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи зі звинувачення у цьому України".

"Навіть прогнозовані наслідки катастрофи на ЗАЕС були передбачені росіянами з урахуванням напрямку вітру у західному напрямку", - уточнив Громов.

Війна в Україні: головні новини

Наразі по усій ділянці фронту триває позиційна оборона, заявила напередодні заступниця глави МОУ Ганна Маляр. Контрнаступ ЗСУ на півдні уповільнився через сезон дощів, уточнив міністр Олексій Резніков.

26 жовтня окупанти знову штурмували Соледар і Бахмут Донецької області, усі атаки були відбиті.

На Сватівському напрямку росіяни намагаються побудувати лінію оборони, оскільки, за даними ЗСУ, отримали наказ утримати територію будь-якою ціною.

Понад те, у естонській розвідці вважають, що Путін готовий пожертвувати усіма мобілізованими задля продовження війни. Військові поразки на фронті не змусили його переглянути свої початкові цілі щодо загарбання всієї України.

На Херсонському напрямку триває "евакуація" елітних підрозділів російських окупантів на лівий берег. На передовій - з метою утримання противника - РФ залишила усіх, кого не шкода.

Втрата Херсона стане переломним моментом для Росії, підкреслила Маляр 26 жовтня.

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