Також російські загарбники вивозять архівні документи з адміністративних будівель Херсону.

Окупанти примусово вивозять автобусами людей з Великої Лепетихи на Херсонщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Триває примусова так звана "евакуація" цивільних жителів з населених пунктів на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, з населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений", - йдеться у повідомленні.

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Також, як повідомляється, російські загарбники вивозять архівні документи з адміністративних будівель Херсону.

Ситуація у Херсонській області

Наразі Сили оборони продовжують звільняти тимчасово захоплену територію Херсонської області від російських окупантів. За останніми даними, деокуповано вже понад 90 населених пунктів Херсонщини.

Як повідомлялося раніше, окупанти вивозять з лікарень Херсона все обладнання та медикаменти. Продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів.

Також російські ЗМІ повідомляють, що у тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області з 6 листопада російські війська хочуть почати так звану "примусову евакуацію" мешканців.

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