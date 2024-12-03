Міноборони РФ не може продовжувати тактику "Вагнеру" нескінченно, вважає експерт.

Росія наразі не відчуває втрат на фронті, однак вони вплинуть на її боєздатність у середньостроковій переспективі.

Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

"Зараз вони спалюють всі свої резерви, намагаючись отримати хоч якийсь результат. І вони його отримують. Але є якийсь період, червона лінія, після якої вони будуть підраховувати свої втрати, будуть розуміти, що деякі підрозділи будуть небоєздатні. Зараз на це не звертають уваги", – сказав Жирохов.

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Він додав, що свого часу "Вагнер" мав змогу працювати за такою тактикою, оскільки вони мали велику кількість ув'язнених, які могли зібрати по всій Росії. Наразі ж ситуація відрізняється, кажен експерт.

"Таких запасів, яких мав "Вагнер", зараз російські командири не мають. Але вони спалюють для того, щоб реалізувати політичні цілі. І коли буде умовний термін, як 20 січня, про який усі говорять, коли вони почнуть рахувати – це буде дуже холодний душ. І скоріше за все, під це буде плануватися черговий етап мобілізації в Росії. Хоча б частковий. Хоча Путін від цього відмовляється. Але очевидно, що такі втрати лише за рахунок добровольців неможливо перекрити", – додав Жирохов.

Втрати на фронті: важливі новини

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко відзначив, що через активізацію штурмових дій, втрати Росії на фронті за листопад стали рекордними. Так, за місяць ворог втратив 45 720 своїх військових.

Тим часом президент Володимир Зеленський відреагував на публікації у західних ЗМІ стосовно втрат України у війні проти Росії. Він сказав, що не може назвати точну кількість, однак втрати "набагато менше" 80 тисяч.

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