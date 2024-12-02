Україна втратила у війні менше 80 тисяч військових, - Зеленський

Точну цифру він не назвав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила у повномасштабній війні з Російською Федерацією менше 80 тисяч військовослужбовців.

В інтерв'ю Kyodo News він сказав, що не може розкрити конкретні цифри, однак вони менші за ті, які публікують західні ЗМІ. Президент зазначив, що мова йде саме про військових, оскільки втрати цивільного населення на окупованих територіях наразі невідомі.

"Дехто нещодавно, мені здається, що в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Та я хочу вам сказати, що ні - менше. Набагато менше, набагато".

Втрати України у війні

Нагадаємо, що військове керівництво країни не розкривало втрат Збройних сил, пояснюючи це необхідністю приховати цю інформацію від Росії.

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У лютому президент Володимир Зеленський вперше назвав цифри. Тоді він заявив, що Україна вже втратила в цьому протистоянні 31 тисячу військовослужбовців.

Російська Федерація не розкриває свої втрат у війні. Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, російська окупаційна армія вже втратила понад 743 тисячі солдатів.

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