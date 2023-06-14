Тварина тренується рятувати життя українців у новій амуніції: бронежилеті, активних навушниках й тактичних окулярах.

В Одеській області собаки-сапери отримали нову амуніцію та готуються до розмінування територій України разом з тренерами.

Зокрема, підготовку проходить чотирилапа героїня Йорна. Під час своїх спецоперацій вона озброєна бронежилетом, активними навушниками й тактичними окулярами - ці речі необхідні для того, щоб хоча б частково уникнути ризиків та не постраждати під час небезпечної місії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Свої військові будні спеціалісти мінно-розшукової служби показали на прикладі розмінування однієї з доріг на Одещині.

Спочатку для розвідки запускають дрон, щоб упевнитися, що ворог втік та виявити розтяжки. Їх вибухотехніки ліквідовують канатом з металевим якорем перед тим, як пустити для ревізії територій собак-саперів.

Далі до справи береться дворічна Йорна. Собака, попри порівняно молодий вік, вже має чималий досвід розмінування.

"Вона добре працює. В неї є результати, знайдені снаряди Другої світової восени та зимою", - кажуть вибухотехніки.

Вже через кілька мить Йорна підтверджує свою репутацію - знаходить на довіреній їй ділянці протитанкову міну та купу гранат. Після вдалої роботи собака відпочиває, п'є воду, чекаючи, поки її старші помічники знешкодять небезпечні знахідки.

За словами фахівців, Україна потребує більшої кількості таких собак, як Йорна, адже масштаби замінованості наших територій вражають та потребують вправних собачих носів.

Вони наголошують, що пси-сапери допомагають українцям зберігти життя та здоров'я. Вже через кілька днів Йорна разом з іншими псами відправиться на передову у новій амуніції. Поки що тварини лише звикають до нового захисту, проте сапери вважають, що їх помічники зможуть швидко пристосуватися.

Зазвичай службових собак перевозять на фронт у спеціальних клітках, облаштованих всім необхідним для комфортного переміщення.

Зеленський уточнив загальну кількість замінованих територій

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно уточнив загальну кількість замінованих українських територій.

Станом на 8 травня "засіяно" небезпечними боєприпасами понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої держави.

Він вказав, що для очищення територій України знадобляться десятиліття. Однак в українців немає стільки часу для цією проблеми. Зеленський підкреслив, що потрібно знайти рішення, як впоратися з цією катастрофою швидше. Він закликав світ допомогти з відповідними ресурсами.

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