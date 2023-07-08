В ДСНС, Нацполіції та Міністерстві внутрішніх справ України надали різні дані щодо загиблих.

У Лимані на Донеччині зросла кількість поранених внаслідок ранкового удару окупантів по приватному сектору міста. Проте держоргани України надали різну статистику щодо кількості жертв.

За даними Нацполіції області, кількість жертв станом на 13:33 становить 7 осіб, поранення отримали 13 українців. Попередньо обстріл відбувся з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Зі свого боку Міністерство внутрішніх справ України повідомляло про 8 загиблих та 5 поранених, згодом оновивши дані до 13 поранених.

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За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій - кількість жертв становить 6 осіб. Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та трьох легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу.

Окупати вранці обстріляли місто Лиман - головне

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, близько 10 години ранку російські окупанти вдарили по приватному сектору Лимана, що на Донеччині з РСЗВ.

Тоді голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про шістьох загиблих та п’ятьох поранених.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через російські обстріли загинуло майже 1,6 тисячі цивільних, а ще понад 3,8 тисячі - зазнали поранень.

Ворожі обстріли на Донеччині не припиняються ні на день. Місцева влада закликає людей у прифронтових містечках і селах евакуюватися, щоб зберегти власні життя.

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