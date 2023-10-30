Перший - це Маск підприємець, а другий - політолог, який пише дикі заяви про Україну в соціальній мережі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що розділяє американського підприємця Ілона Маска на дві особистості: на ту, яка допомогає ЗСУ продуктом Starlink, і на ту, яка пише "дикі" заяви про Україну в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Свою думку щодо відносин держави із підприємцем та його компанією SpaceX міністр висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Мені зручно розділяти Маска на Маска, який видає багато старлінків, швидку логістику і найкращі прайси - і іншого Маска в X.com, який робить різні заяви, які ми не підтримуємо, як і всі в Україні, і для нас взагалі дико чути про те, що він говорить", - вказав він.

В цьому контексті Федоров підкреслив, що воліє коментувати дії саме "першого" Маска - з ним в України не має проблем. "Ми працюємо з компанією SpaceX і їхнім продуктом Starlink. Тобто все рухається нормально", - заявив він.

Федоров підкреслив, що обладнання Starlink - це критична важлива інфраструктура для війни з Росією. Вже є домовленість, що Україна перед початком зими отримає нові партії обладнання, які вдалося закупити через посередництво Польщі. Однак навіть в цьому не обійшлося без комунікації із SpaceX.

Міністр акцентував, що взаємна співпраця з компанією важлива. Він сподівається, що надалі вона продовжиться. На думку Федорова, навіть "Маск-політолог", не завадить цій комунікації. Америка вміє розвивати бізнес на підгрунті інституцій, які впливають на "сталість процесів".

Маск заявив, що треба "дружити" з Росією

Раніше підприємець Ілон Маск через загострення подій на Близькому Сході (війна між Ізраїлем та терористами ХАМАС) зробив чергову "антиукраїнську" заяву. Він налякав світ Третьою світовою війною та заявив, що потрібно відновити нормальні відносини з Росією. Також він назвав війну в Україні "безнадійною" з точки зору перспектив ЗСУ.

На такі слова відреагував Офіс президента України Володимира Зеленського. Радник голови відомства Михайло Подоляк вказав на принципову помилку, яку допускає Маск у своїй оцінці задач України.

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