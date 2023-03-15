Педофіл "героїчно загинув під час виконання воїнського обов'язку під час "спецоперації".

Експерти розшукали родичів одного з двох російських окупантів-педофілів, які зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у її батька у Броварському районі.

Військовослужбовця 15-ї окремої мотострілецької бригади Євгена Чорнокнижного 1994 року народження ЗСУ вже ліквідували, зауважують експерти з OSINT Бджоли. Проте вдома з нього зробили справжнього героя. У школі, де він навчався, Чорнокнижному навіть встановили меморіальну дошку.

Стверджується, що педофіл "героїчно загинув під час виконання воїнського обов'язку під час "спецоперації" з "денацифікації" на території України".

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Чорнокнижному навіть вручили посмертно орден мужності.

Експерти знайшли контакти його брата Михайла 1993 року народження, батька Андрія Євгеновича 1965 року народження і матері Наталії Валентинівни 1972 року народження, котрі мешкають у селі Чеботарево Оренбурзької області.

Злочини Росії в Україні – встановлено особи маньяків у лавах ЗС РФ

Reuters показало обличчя двох російських снайперів, яких Україна підозрює у згвалтуванні маленької дівчинки та її мами під час окупації РФ у Броварському районі Київщини. Зауважується, що один з окупантів був ліквідований у боях з ЗСУ в квітні 2022 року.

Тоді п’яні росіяни увірвалися на подвір'я будинку, де мешкала молода сім'я. За інформацією слідства, росіяни побили чоловіка металевим горщиком, а потім змусили стати на коліна. В цей час його дружина зазнавала групового зґвалтування. Тоді ж насильство вчинили і щодо 4-річної дочки подружжя. При цьому один з солдатів заявив, що збирається "зробити з неї жінку".

Після ймовірного нападу на дівчинку та її батьків двоє військових увійшли в сусідній будинок літньої пари, вони побили їх та зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину, які перебували тут. В іншому місці, де мешкало кілька сімей, солдати загнали всіх на кухню та зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір.

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