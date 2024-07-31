Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну. Про це повідомляє військовий оглядач "Думської" Олексій Сухой.
За його словами, кількість літаків невелика.
"Західні партнери поставили літаки, як і домовлялися, наприкінці липня. Можливо, вони базуватимуться на одному з польських аеродромів, проводячи тренування над нашою країною. Це безсумнівно великий крок уперед", - сказав журналіст.Відео дня
Водночас деякі ЗМІ опубілкували фото F-16, що прибули до України. Низка Telegram-каналів також опублікували фото винищувачів. При цьому офіційного підтведження з боку української влади цієї інформації наразі немає.
Винишувачі F-16 для України - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg у середу, 31 липня, Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Зазначається, що кінець липня давно був призначений крайньою датою для першої поставки. Точна кількість переданих машин не називається, але відомо, що їх небагато.
Коли почнуться бойові операції з використанням цих літаків – наразі теж не зрозуміло.
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