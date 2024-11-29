Його постійно критикували "Z"-канали.

Кремлівський правитель Путін призначив першим заступником головнокомандувача сухопутними військами Російської Федерації генерал-полковника Рустама Мурадова.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі глава Табасарського району Республіки Дагестан Магомед Курбанов, Путін вже підписав відповідний указ. The Moscow Times називає Мурадова одним з головних м'ясників війни проти Україні.

Видання зазначає, що "Z"-блогери обурені цим призначенням, оскільки мають до гегнерала багато питань. Наприклад, загарбники прозвали погано організовані наступи, в яких задіюють щільні механізовані колони без інженерної розвідки та артпідтримки, "мурадівщиною".

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Джерела видання повідомляли, що Мурадова звільнили з посади командувача Східним військовим округом через те, що він "був божевільним ідіотом, який здатний наказати солдатам піти на вірну смерть".

Що відомо про генерала Мурадова

Восени 2022 року окупанти з 155-ї окремої бригади морської піхоти поскаржилися, що Мурадов та його "корефан Ахмедов" відправили їх у наступ на Павлівку (Донеччина) заради "бонусів" та звання героя Росії. За чотири дні вони втратили сотні солдатів.

Під час безуспішного наступу на Вугледар минулої зими він втратив дві елітні бригади морської піхоти та понад 100 одиниць техніки.

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