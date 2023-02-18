Про підвищення Рустама Мурадова стало відомо через тиждень після великої поразки армії окупантів під Вугледаром.

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю несподівано підвищив у званні командувача східним військовим округом Рустама Мурадова.

Згідно з указом Путіна, 50-річному Мурадову, кавалеру Ордена Мужності і володарю Орденів "За заслуги перед Вітчизною" трьох ступенів, присвоєно звання генерал-полковника, пише видання The Moscow Times.

Про підвищення Мурадова стало відомо через тиждень після великої поразки армії окупантів під Вугледаром, де були майже повністю знищені дві елітні бригади морської піхоти і близько 100 одиниць техніки.

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При наступі під Вугледаром, яким командував Мурадов, російський генералітет не взяв до уваги особливості місцевості - відкриті поля, засіяні мінами, розповідав представник сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

З різкою критикою Мурадова виступив неофіційний телеграм-канал ПВК "Вагнер" Grey Zone, який пригрозив "задвохсотити" генерала, який, як стверджувалося, відсиджується в штабі, кидаючи на забій одну колону за іншою.

Ситуація під Вугледаром: подробиці

У першій половині лютого рашисти організували масштабний наступ під Вугледаром. Однак воно закінчилося повним розгромом елітної 155-ї бригади морської піхоти РФ. ВСУ підтвердили це у коментарі Politico. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб під час штурму.

Як повідомило джерело "ВЧК-ОГПУ" , на фронті "вагнерівцям" перекрили поставки боєприпасів, щоб вони не домоглися ніяких успіхів на тлі провалу регулярної армії під Вугледаром.

Атаки окупантів в районі міста тривають, що підтверджує свіже зведення від Генштабу ЗСУ. Однак українські захисники стійко відбивають штурми.