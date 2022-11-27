Провину традиційно переклали на ВСУ.

Шебекіно в Бєлгородській області залишилося частково без світла і води. Представники влади в Російській Федерації називали причиною обстріл, традиційно перекладаючи провину на ЗСУ.

Як заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в особистому Telegram-каналі: "В результаті обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія та водопостачання".

За словами губернатора, енергетики приступили до підключення абонентів на резервні лінії. Насосні станції теж перезапускаються для повернення водопостачання. Жодних доказів "обстрілу" Гладков не надав. Він не супроводив своє повідомлення фото чи відео.

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Події в прикордонних областях Росії

Тиждень тому в Білгородській області сталася чергова "бавовна". Гладков повідомив, що зафіксували удар по одній з будівель. В результаті 1 людина постраждала, і були пошкоджені лінії електропередач.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), РФ готує напад на Білгородську область під "чужим прапором". Про це свідчать заяви російських пропагандистів про можливий наступ ЗСУ в регіоні.

ФСБ 24 листопада вбила на території Воронезької області гравців у страйкбол і фанатів відеоігри S.T. A.L.K.E.R. однак представники спецслужби видали їх за українських диверсантів.

За даними української розвідки, РФ використовує Курську АЕС для зберігання та обслуговування ракет. А ще на території атомної електростанції можуть перебувати іранські дрони-камікадзе.

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