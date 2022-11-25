На кадрах видно десятки російських танків та іншої броні, знищеної українськими воїнами.

В Бєлгородській області РФ окупанти створили "кладовище" своєї бронетехніки, знищеною та підбитої українськими воїнами.

"Цвинтар" російської броні вдалося зняти з повітря. Серію світлин опублікувало Стратегічне командування ЗСУ.

На фото можна помітити десятки танків та іншої військової бронетехніки росіян, яку знешкодили українські воїни.

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"Все іде за планом, втрат немає", - іронічно зазначили у СтратКомі.

Війна в Україні з Росією - втрати окупантів

Вранці 23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Бахмут, Берестове, Спірне, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка та Невельське Донецької області, а також біля Білогорівки в Луганській області.

Тепер загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого орієнтовно склали близько 85 720 осіб ліквідованими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Forbes, Росія за 9 місяців повномасштабної війни проти України витратила чверть свого бюджету, і далі бойові дії будуть обходитися Кремлю ще дорожче.

Раніше спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на сході нашої країни йдуть запеклі бої, і загарбники щодня зазнають величезних втрат.

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