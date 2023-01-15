Прикордонники вирахували окупантів і "пригостили" бомбами з дрона.

Українські прикордонники розбили групу російських піхотинців у полі під Соледаром.

Як йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ), на лінії оборони в Соледарі прикордонники зафіксували з БПЛА ворожу піхоту, яка ховалася в окопах і траншеях.

"Наші воїни відпрацювали по окупантах бомбардуванням з дрона. Також, по вагнерівцях відпрацювала артилерія однієї з бригад ЗСУ".

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Ситуація на Донбасі

В даний час на Донбасі тривають запеклі бої. Найважча ситуація зберігається в районі Бахмута і Соледара. Так, офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перемкнулася на Соледар.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто, де точаться запеклі бої.

А 14 січня у Луганській області в лісосмузі українські артилеристи знищили мотострілків РФ, ворожу бойову машину піхоти та забудови супротивника. Ворог, його техніка та об'єкти ліквідовані вогнем з гармат.

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