При цьому експерти прогнозують, що утримання позицій у межах самого міста Соледар українськими силами є малоймовірним.

"Кухар" Путіна Євген Пригожин, виставляючи на показ дії найманців у Соледарі, рекламує свою ПВК "Вагнер" і заодне намагається "очорнити російські війська".

На це у свіжому огляді вказали аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони додали, що Пригожин використовує роль своєї ПВК у захопленні Соледара для підвищення особистого політичного статусу і опосередкованої критики ЗС РФ.

У ISW пояснили, що Пригожин опублікував 14 січня відеоролики, які за його твердженням, були зняті в Соледарі, щоб придати значущості "Вагнеру" в захопленні міста.

Відео дня

"Пригожин показав командира групи "Вагнера", який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості ПВК в порівнянні зі звичайними російськими військовими", - йдеться в огляді ISW.

Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" досягла успіху завдяки багатому досвіду, незалежності, ефективному військовому обладнанню та дієвому управлінню.

Експерти припустили, що цим Пригожин намагається рекламувати подальший набір (у ПВК – ред.) і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі "Групи Вагнера" і його особисто у війні в Україні.

Також аналітики вказали, що російські окупанти продовжують наступальні операції навколо Соледара, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Експерти прогнозують, що утримання позицій у межах самого міста Соледар українськими силами є малоймовірним.

Також у огляді вказано, що західні офіційні особи все частіше попереджають, що Росія готується до другої хвилі мобілізації.

Крім того, експерти Інституту зазначили, що Кремль продовжує вести пропаганду про те, що український уряд утискає релігійні свободи, для виправдання своєї відмови від переговорів з Україною і, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.

Бої за Бахмут та Соледар

Офіцер першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна Тарас Березовець розповів, що вся еліта російської армії, яка намагалася захопити Бахмут, перемкнулася на Соледар.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що російським окупантам не вдасться оточити та захопити місто, де точаться запеклі бої.

Вас також можуть зацікавити новини: