Також очільник ГУР пояснив, як створюються ІПСО.

На сьогодні інформаційно-психологічні атаки є дієвим інструментом у війні між Росією та Україною. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

За його словами, Україна також часто використовує ІПСО на території Росії.

На питання про те, чи проводить ворог ІПСО під час мобілізації в Україні, Буданов відповів:

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"Це ж очевидно. І ми ж те саме робили у Росії, особливо спочатку. Згадайте, в них ж була мобілізація у 2022 році. Там теж йшло все, як то кажуть, не зовсім гладко".

Також голова української розвідки пояснив, як працюють інформаційно-психологічні атаки. За його словами, за основу береться реальний факт і просто масштабується.

"Ніхто не може сказати, що це неправда, тому що кадри реальні, люди реальні, кожен може впізнати цю людину, все реально, тільки масштаби цього набагато збільшуються. Так і росіяни тут працюють, те саме", - зауважив Буданов.

Коли у розвідника запитали, як навчити суспільство правильно споживати інформацію, він чітко відповів:

"Ніяк".

За його словами, попри те, що лунають заклики вірити лише офіційним джерелам, це не діє, адже всі зараз живуть у сучасному світі.

"Ви відкриваєте браузер свій. Заходите, бачите десятки тисяч новинних ресурсів, які все одно будуть впливати", - підкреслив Буданов.

Ворожі ІПСО - останні новини

Раніше у Службі зовнішньої розвідки України попередили про масштабну операцію РФ проти нашої держави. У фокусі дій спецслужб РФ - просування звинувачень перед країнами ЄС і США в нібито небажанні України вести перемовини щодо завершення війни.

Також повідомлялось, що у Росії зганьбилися новим фейком про Україну. У країні-агресорі заявили, що українські військові нібито почали воювати на навчально-тренувальних літаках, як доказ росіяни показали скриншот з компʼютерної гри ARMA 3.

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