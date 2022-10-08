Українські військові продовжують проводити заходи, які виснажують можливості ворога.

8 жовтня був зруйнований Кримський міст. Постраждав як автомобільний міст, так і залізничний.

Чи причетні до цього ЗСУ, відповіла голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. В ефірі FREEДОМ вона заявила, що ЗСУ довго проводили заходи, що виснажують ворога, а також дії, спрямовані на позбавлення його можливості підтягувати сили і резерви.

"Рветься там, де тонко", - додала Гуменюк про підрив Кримського мосту.

"Ми багато говорили, що тримаємо під вогневим контролем тимчасово окуповану територію. Це означає, що ми проводимо заходи, які виснажують можливості ворога. Ну ось виснаження - це теж потоншення і потім розрив", - зазначила Гуменюк.

Вибух на Кримському мосту: основна інформація

Вранці 8 жовтня надійшли відомості, що на мосту виникла сильна пожежа. У росЗМІ спочатку повідомили про пошкодження лише залізничної гілки. Але потім в інтернеті з'явилися фото і відео з місця події. Завдяки цьому стало відомо, що у воду впали два автомобільні прольоти.

Національний антитерористичний комітет Росії заявив про вибух вантажівки на Кримському мосту.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що обвал мосту — це спецоперація Служби безпеки України. При цьому СБУ офіційно не взяла на себе відповідальність за організацію вибуху.

За даними Слідкому РФ, в результаті пошкоджень моста загинули три людини. Імовірно, це пасажири легкового автомобіля, який знаходився поруч з вантажівкою.

Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію для вивчення надзвичайної події на Кримському мосту. Він буде закритий до 31 жовтня, як зазначено в сервісі "Яндекс.Карти".

Раніше голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України повідомила, що наші воїни продовжують порушувати плани рашистів по стягуванню резервів на тимчасово окуповані Південні території.

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